Atropello masivo en Munich deja al menos 28 heridos (VIDEO)

Un afgano solicitante de asilo fue detenido acusado de embestir este jueves con un auto a una multitud de manifestantes en la ciudad alemana de Múnich, dejando al menos 28 heridos, varios de ellos graves, en un acto considerado como un “atentado” por las autoridades.

El ataque se produjo a pocos días de las elecciones legislativas del 23 de febrero en Alemania, que han estado dominadas por el tema migratorio.

En los comicios, el partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) podría obtener más del 20% de los votos, el doble de lo obtenido en 2021, según los últimos sondeos.

“Este criminal no puede contar con ningún tipo de clemencia. Debe ser castigado y debe abandonar el país”, había declarado poco antes el dirigente socialdemócrata.

Hacia las 10H30 locales (09H30 GMT), el sospechoso, a bordo de un Mini Cooper, se acercó por detrás de una marcha de manifestantes convocada por el sindicato del sector servicios Verdi, según la policía.

Luego adelantó al coche policial que cerraba el desfile y aceleró hacia las personas, sembrando el pánico.

Según el último balance, 28 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Algunas están entre la vida y la muerte, y entre los heridos hay menores.

Un periodista de AFP que fue al lugar vio el vehículo Mini Cooper color crema y un herido consciente, que estaba siendo trasladado a una ambulancia.

El subdirector policía local, Christian Huber, informó que el sospechoso fue detenido en el lugar y dijo que es un afgano de 24 años, solicitante de asilo.

BREAKING:

A new video shows the Afghan terrorist repeatedly screaming “Allah” after today’s car ramming attack in Munich (28 wounded).

He was also sharing Islamist propaganda online leading up to the attack.

Via @irfan_peci pic.twitter.com/e4hZruxVkE

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 13, 2025