La magia sigue viva: Radiante FM celebra el Día Mundial de la Radio

Este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, una fecha que destaca la importancia de este medio, que sigue siendo un puente esencial con la audiencia, incluso en la era digital.

Para conocer más sobre la experiencia de quienes dan voz a la radio en Baja California Sur, platicamos con Ian Hernández y Goretti Sustaita, locutores de Radiante FM 89.1 en San José del Cabo.

Ambos compartieron su visión sobre el impacto y la relevancia de la radio en la actualidad.

Ian Hernández, programador y locutor, describió la radio como un espacio que impulsa el aprendizaje y la conexión con la gente.

Destacó que, a través de la cercanía con la audiencia, es posible transmitir emociones y hacer que, por un momento, olviden los días difíciles.

“La radio para mí ha significado mucho a lo largo de muchos años, desde que estaba estudiando y ya después me empecé a dedicar a esto, es como un motor que te permite seguir aprendiendo, te permite seguir transmitiendo. Siempre he dicho, para mi el estar detrás de un micrófono y una radiodifusora son todas estas emociones que tu transmites a la gente que te escucha ya sea que te esté escuchando en vivo, la gente que te escucha cuando grabaste un comercial o quienes se van a acercar a tal negocio porque te están escuchando, todas esas emociones son un complemento que nosotros transmitimos con la voz y la verdad es que para mí algo muy importante, podría decir a lo mejor no toda mi vida pero si es parte muy importante de todo un conjunto que es mi yo”, expresó Ian Hernández, programador y locutor de Radiante FM 89.1.