Evidencian la falta de protección para las tortugas caguama en el Golfo de Ulloa

México presenta un aumento en la mortandad de tortugas caguama o Caretta caretta por su nombre científico, y parte de la problemática se concentra en el Golfo de Ulloa y la playa de San Lázaro en Baja California Sur. Desde hace décadas se estudia cuáles han sido las causas de este fenómeno, y se señala a la pesca incidental como el factor principal. Aunque se establecieron normativas para su conservación, la situación no ha mejorado.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció que los instrumentos creados para proteger su hábitat y reducir las amenazas que enfrenta no están cumpliendo el objetivo. Por ello, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que está dentro del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), investigó e integró un expediente.

Mario Sanchez, director regional noroeste de CEMDA, señaló que este estudio nació por la petición que hicieron en diciembre del 2020, año en el que se registraron 1,008 ejemplares de tortuga caguama varados sin vida en playa San Lázaro.

“El gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para encontrar la causa final de mortandad de tortuga caguama, y eso lo pone porque cada uno de los estudios que se han hecho al respecto al menos, bueno, creo que solo se ha hecho básicamente uno fuerte por parte de México […]l Gobierno dice que están muriendo por muchas causas, pero pues están muriendo, pues al final de cuentas no se trata de estar visibilizando solamente una actividad, sino que lo que estábamos planteando es que el problema se resuelva”

Detalló que es necesario entender de fondo las causas y detener la alta mortandad de la especie, aunque el panorama sea confuso por la falta de un presupuesto para el cuidado de la tortuga caguama.

“Otra cosa que salía en un expediente es que no hay presupuesto, entonces tiene que dotarse de presupuesto, recurso económico, humano a PROFEPA, la CONANP, a las autoridades pesqueras para que puedan cumplir con toda esta regulación que se hace ahí de que existe para proteger a la tortuga caguama, pero que no puede llegar a buen término porque no hay recursos para cumplirla”.