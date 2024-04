¡Descubrimiento! NASA revela VIDEO de un lago de lava en luna de Júpiter

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió a través de un video el descubrimiento hecho por la sonda espacial Juno en una de las lunas de Júpiter. En este se puede ver una montaña rodeada por un lago de lava congelada.

A través de una animación se compartieron las imágenes te este hallazgo, tras los dos últimos vuelos de Juno, en diciembre de 2023 y febrero de 2024. Ambos organizados por Scott Bolton, director de la misión.

