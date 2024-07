Avión de Air Europa aterriza de emergencia en Brasil por turbulencias; hay varios heridos

Un avión de Air Europa que hacía la ruta Madrid-Montevideo aterrizó de emergencia la madrugada del lunes en la ciudad brasileña de Natal tras “fuertes turbulencias” que dejaron varios “heridos”, informó la aerolínea.

La empresa española dijo en la plataforma X que el vuelo UX045, un Boeing 787-9 Dreamliner, “con destino a Montevideo se ha desviado al aeropuerto de Natal (Brasil) a causa de fuertes turbulencias”.

El avión se posó a las 2H32 locales (5H32 GMT), según indicó en una nota a AFP Zurich Airport Brasil, la concesionaria que administra el aeropuerto internacional de Natal.

One of the passengers on board the Air Europa flight that hit turbulence over the Atlantic had to be rescued from the overhead luggage compartment. https://t.co/UKtfioCRU4 pic.twitter.com/vU2BX6HX5z

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2024