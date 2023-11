Avistamiento de ballenas: baja demanda en Los Cabos afecta a prestadores de servicios

En Los Cabos, la presencia de ballenas ha sido reportada por turistas y ciudadanos en los últimos días. Aunque la temporada oficial de avistamiento, supervisada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Conanp, inicia el 15 de diciembre y se extiende hasta abril.

La Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos de la Playa El Médano señala que, debido a la baja demanda de turistas durante la temporada alta, aún no están ofreciendo paseos de observación de ballenas. Esta disminución en la demanda ha impactado en un 50% las ventas de las actividades acuáticas y paseos, incluyendo los servicios de observación de ballenas proporcionados por la asociación. Raúl Olivares, presidente de la asociación, afirma que están listos para brindar el servicio una vez que inicie oficialmente la temporada.

“Comparado con otros años, estamos en un 50% , ha estado bajando las ventas. Estamos que ya inicié en su totalidad la temporada alta. Estamos viendo que los turistas no quieren gastar, es muy poca la solicitud para los paseos al arco, para los paracaídas y las motos; es muy poca la afluencia y no sé qué está pasando”.

A pesar de la baja en las ventas, los prestadores de servicios acuáticos de la playa El Médano señalaron que turistas y locales han estado preguntando por el servicio de avistamiento de ballenas, sin hasta el momento concretar las ventas esperadas. Pese a esta situación, los servidores están a la espera de que los permisos se les sean entregados en tiempo y forma.

“Los turistas están preguntando por el servicio de avistamiento de ballenas, pero aún no es el momento. Las autorizaciones para los paseos se darán en unos diez días, esperemos que lleguen en tiempo y forma. Ya estamos viendo los cetáceos en la bahía o en el corredor del Pacifico, pero oficialmente no hay permiso. Como tal no, pero si andas en el transcurso qué observa una ballena, la puedes ver y nadie te puede prohibir , pero no puedes seguirla”.