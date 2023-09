A 9 años de Ayotzinapa, AMLO acepta diferencias con padres de los 43 normalistas

Este 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un hecho que ha marcado la historia de México, pues aún se desconoce, exactamente, qué pasó.

LEER MÁS: Reunión en Palacio Nacional decepciona a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Debido a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el tema en la mañanera de hoy, y reconoció que hay diferencias con los padres, quienes insisten que el Ejército no coopera.

“Estamos haciendo una investigación a fondo. Vamos avanzando, se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de imponer lo que se llamó ‘pacto de silencio’, entonces todo eso lo estamos enfrentando, y hemos avanzado bastante”.

López Obrador reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha entregado toda la información sobre el caso Ayotzinapa, e incluso, que ha ayudado mucho a esclarecer lo ocurrido en 2014.

“Ayer se tuvo una reunión con los padres y los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información. Tenemos diferencias, ellos insisten que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso”, agregó.

AMLO revelará información confidencial del caso Ayotzinapa

En Palacio Nacional, Andrés Manuel detalló que la tarde de este martes revelará toda la información que se ha recopilado sobre los estudiantes normalistas, ya que los padres no quisieron recibir el informe.

“Nosotros queremos que se conozca el informe, porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado”.

Ante la replica de los padres sobre que esa información ya la conocen, el presidente dijo que es la única que tienen, y también reiteró que están trabajando en el caso, que aún no está cerrado.