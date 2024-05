“Canelo” Álvarez está con Claudia Sheinbaum; dice que va a ganar (VIDEO)

A 17 días de las elecciones en México, el campeón mundial de boxeo Saúl “El Canelo” Álvarez ha manifestado su apoyo a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. “Yo sé que va a ganar”, declaró el boxeador en un video publicado en las redes sociales de Sheinbaum.

El encuentro, que tuvo lugar en un ambiente de camaradería, fue compartido a través de un video que rápidamente se viralizó, generando reacciones en todo el país. En el video, se puede ver a Álvarez y Sheinbaum conversando muy tranquilamente. La candidata agradeció la visita del deportista, destacando los consejos que le brindó y su actitud positiva.

“Tuve una gran visita que me dio muchos consejos y me compartió su buena vibra, nada más y nada menos que El Canelo”, escribió Sheinbaum en el mensaje que acompañó al video, sin embargo, no dio a conocer alguna propuesta relacionada con el ámbito deportivo.

Durante la reunión, Álvarez compartió con Sheinbaum sus métodos de preparación y técnicas de concentración. “A partir de ahora me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar”, comentó la candidata entre risas, refiriéndose a los consejos que le dio el boxeador.

El campeón mundial también expresó su interés y compromiso con el desarrollo económico del país. “Me gusta mucho, pues invertir en México y los negocios de México”, afirmó Álvarez, destacando su confianza en el futuro del país y su deseo de contribuir al crecimiento económico y social.