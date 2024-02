¿Bad Bunny presentador en los Premios Oscar 2024? Esto sabemos

Los Premios Oscar 2024, están a la vuelta de la esquina y poco a poco se empiezan a revelar detalles importantes tales como que Bad Bunny estará presente, ¿pero cuál será su participación en tan relevante galardón?

Este jueves, los organizadores de la gala dieron a conocer la segunda lista de celebridades que actuarán como presentadores de las diferentes categorías de la edición número 96 de Los Oscar.

Dicha lista la encabezó nada más y nada menos que el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

De momento se desconoce cuál será el premio que el “Conejo Malo” entregue, pero compartirá escenario con actores como: Christian Hemsworth, Dwayne Johnson “La Roca”, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Rita Moreno, Catherine O’Hara, Octavia Spencer y Ramy Youssef, por mencionar.

Meet your second slate of presenters for the 96th Oscars.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/aRogLVYemh

— The Academy (@TheAcademy) February 29, 2024