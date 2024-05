Bajista de Morat es discriminado en antro de CDMX por “no ser demasiado fresa”

Simón Vargas, bajista de la banda colombiana Morat, fue víctima de discriminación luego de que se le negara la entrada a un antro de la Ciudad de México, presuntamente por “no tener el perfil” del lugar.

La denuncia fue narrada por Consuelo Arroyuelo, hermana de la influencer Nathalia Campos y cuñada del músico, a través de un video en TikTok. Según la joven, el incidente ocurrió el pasado viernes 17 de mayo durante la celebración del cumpleaños de su novio, Charlie López, en el antro “Barbaro Club House”, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa.

Aparentemente, Simón fue rechazado primeramente por el personal del establecimiento por no cumplir con el código de vestimenta del lugar. La joven explica que, en realidad, él no iba vestido con algo que estuviera prohibido.

En realidad, solo no se permitía ingresar con sandalias, botas, jeans rotos, ropa deportiva, shorts ni sombreros o gorras, cuando el guitarrista iba solo con una camisa transparente negra.

“Me dijeron que no cumplía con el código de vestimenta, pero como podemos ver aquí, el código de vestimenta no dice absolutamente nada sobre su playera.

Asimismo, dijo que el gerente del lugar le mencionó que, al ser un lugar privado, podían negarle la entrada. Ella le respondió que el derecho de admisión no aplica cuando alguien renta el lugar. Porque para este punto, ellos habían reservado todo el sitio para la celebración.

A lo cual, después sale mi novio, sale el gerente del lugar y le preguntamos qué está pasando. Dijo: ‘Siendo esto un establecimiento privado, me puedo reservar el derecho de admisión’”.

Además, explicó que su hermana y el músico venían del aeropuerto, por lo que le preguntó al cadenero si se cambiaba en su carro, lo dejaría entrar. Este le dijo que sí, pero cuando llegó con una camisa de botones, se negó y le dijo que no lo dejaría entrar porque no era lo suficientemente “fresa” para poder entrar al lugar.

“Se pone una camisa de botones y el cadenero dijo que el problema no era la camisa, sino que simplemente no daba el perfil para entrar al lugar, me dijo ‘más fresa’. Ah, somos abiertamente clasistas”.