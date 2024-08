“Estamos listos para la presidenta Kamala Harris”, dice Obama en convención demócrata

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama sacudió a la Convención Nacional Demócrata este martes en Chicago con una emocionante petición para llevar a Kamala Harris a la presidencia y unificar a Estados Unidos.

“Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo”, dijo vitoreado a más no poder en el United Center de Chicago.

“¡Sí, ella puede!”, exclamó Obama, coreado por la multitud, una adaptación del esperanzador eslogan que marcó su ascenso a la presidencia de Estados Unidos en 2008.

El exmandatario abogó por la unidad de un país polarizado que enfrentará una disputada pelea entre Harris, de 59 años, y el republicano Donald Trump, de 78. “Creo que lo que ansiamos es volver a un país en el que podamos trabajar juntos”.

Obama, un versado orador, advirtió en su discurso que el país vive un momento delicado al subrayar que la elección del 5 de noviembre es sobre “la restauración de lo que Lincoln llamó, a la vera de una guerra civil, de ‘nuestros lazos de afecto'”.

“Ya vimos esa película, y sabemos que las secuelas son usualmente peores”.

“Los lazos que nos unen aún están ahí”, dijo el carismático político quien dedicó parte de su discurso a homenajear a Joe Biden quien sirvió como su vicepresidente, y quien abandonó la carrera por la reelección acosado por las críticas en torno a su avanzada edad.

“Pero el testigo pasó de manos. Ahora es hora de pelear por el país en el que creemos”, comentó el expresidente.

“Y no se equivoquen, será una pelea”.

.@KamalaHarris and @Tim_Walz believe in an America where “We the People” includes everyone. Because that’s the only way this American experiment works. And despite what our politics might suggest, I think most Americans understand that. pic.twitter.com/hGZnK7A0ys

— Barack Obama (@BarackObama) August 21, 2024