Manuel Neuer dice adiós a la selección de Alemania

Manuel Neuer, reconocido como uno de los mejores arqueros de la historia, anunció este miércoles el final de su carrera internacional.

Con 124 partidos defendiendo el arco de la selección alemana y habiendo sido pieza clave en la obtención del título mundial en 2014, el guardameta pone fin a una trayectoria que lo consagró como un ícono del fútbol mundial.

“Después de largas e intensas conversaciones con mi familia y mis amigos, he decidido poner fin a mi carrera con la Nationalmannschaft. Todos los que me conocen saben que no fue fácil tomar la decisión”, explicó Neuer en un video en su cuenta de Instagram y por medio de un comunicado.