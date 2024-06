BBVA lo vuelve a hacer y en plena quincena; usuarios reportan fallas en la “app”

BBVA lo volvió a hacer. Este viernes 28 de junio, en plena quincena, usuarios han reportado fallas para poder ingresar a la aplicación desde muy temprano.

La página Downdetector, que analiza el funcionamiento de páginas, aplicaciones y otros servicios, señaló que cientos de personas se han quejado sobre las fallas que presentan al momento de querer hacer un movimiento desde la “app”.

Los reportes en este sitio web comenzaron casi desde las 9:00 horas, y desde entonces solo han incrementado; la mayoría de ellos mencionan que incluso les piden que actualicen o desinstalen la aplicación, pero una vez que lo hacen, ya no pueden ingresar otra vez.

“No me aparece mi tarjeta para compras en línea en mi app ay fallas”; “No pueden encontrar mi tarjeta , vaya servicio tan pésimo, pero nunca aceptan que no sirve, ahora salen con eso”; “Transferencias se quedan en tránsito y no salen ni se rechazan”, son algunos de los mensajes que se leen en Downdetector.