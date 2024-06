Los Cabos es el mercado de alquiler de rentas vacacionales más grande de México

Cada vez más vacacionistas optan por hospedarse en viviendas operadas por plataformas digitales en lugar de resorts, a menudo debido a las tarifas más económicas que ofrecen.

La Ciudad de México, Los Cabos y Cancún se han convertido en los principales mercados de este sector. Solo en Los Cabos, se estima que este mercado genera alrededor de mil millones de dólares al año, según datos de Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.

“Los Cabos es el destino turístico que más vende a través de estas plataformas. Yo estimaría que debe estar sobre los mil millones de dólares. No solo es la competencia en precio, si no que existen una serie de irregularidades y riesgos para el turista. No es infrecuente que existan accidentes fatales, que se cometen delitos en estos lugares”.

Para Cicotur, la oferta de casas de renta a través de plataformas digitales representa una desventaja competitiva para los hoteles. Además, subrayan que muchos de estos inmuebles no cuentan con las regulaciones necesarias, lo que pone en riesgo la seguridad de los turistas.

“Nosotros hemos estudiado el tema, nosotros pensamos que es un terreno de competencia dispareja. Es normal la innovación en la hotelería, pero no puede ser a costa de destruir el aparato productivo. Desafortunadamente, no tenemos una regulación suficiente, fuerte y que garantice una competencia pareja. Son bienvenidos, pero no pueden estar abriendo una oferta en 30 minutos, para construir un hotel se tardan dos años de permisos y licencias”.

Destinos turísticos como la Ciudad de México buscan reformar la Ley de Turismo para regular las plataformas de alquiler como Airbnb y controlar a los propietarios de las propiedades, siguiendo el ejemplo de Nueva York.

gcc