Incendio en Palo Escopeta: autoridades prevén 30 días para su total extinción

Este viernes, autoridades municipales se reunieron con el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, para discutir las estrategias destinadas a sofocar completamente el incendio en el relleno sanitario de Palo Escopeta, en San José del Cabo, y evaluar el estatus de la situación tras cinco días de trabajo constante en la zona.

La directora municipal de Protección Civil, Leticia Rivera Leggs, informó que continúan los trabajos de sofocación del incendio en el relleno sanitario, con la colaboración de diversas dependencias gubernamentales. El Departamento de Bomberos de San José del Cabo mantiene en el lugar un equipo de entre 20 y 25 elementos, así como cinco unidades para enfrentar la situación.

“El día lunes tuvimos el inicio del incendio del relleno sanitario de Palo Escopeta con un 80% a 90% de extensión de todas las hectáreas del mismo relleno. Es un incendio bastante complicado, es un incendio que no se va a poder combatir dentro de las primeras 24 horas ni 72 horas, puede durar hasta 30 días para tener una efectividad total de la extinción del incendio, ya estamos en la etapa de la sofocación mediante tierra, maquinaria y demás”, expresó Omar Barreras Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

Barreras Núñez aclaró que el incendio ha disminuido, pero aún no está completamente sofocado. Sin embargo, con los avances de este viernes, se espera alcanzar una sofocación del 50%. Destacó la complejidad de las labores debido al material y desechos en el relleno, por lo que pidió a la ciudadanía tener paciencia.

Leonel Leyva, director de Servicios Públicos Municipales, señaló que se ha brindado apoyo con maquinaria para tirar tierra en las áreas afectadas y crear vías para el acceso de las unidades extintoras. Además, el incendio se está combatiendo en varios frentes debido a los cambios en las rachas de viento.

“Comentarle a la ciudadanía que el día de ayer, yo giré la instrucción de que no se estuviera recibiendo más material hasta no tener un frente definido de tiro para poder salvar en lo que vamos a estar trabajando para que los camiones y los particulares puedan depositar su basura en un área que no salga afectada por algún cambio de viento, haremos las adecuaciones que tenemos que hacer”, indicó Leonel Leyva Luna, director de Servicio Públicos en Los Cabos.

Leyva Luna indicó que se estará trabajando para evitar que los camiones de Servicios Públicos y particulares tengan que transitar hasta el relleno sanitario de Migriño. Pidió a los operadores paciencia, ya que existe el riesgo de un cambio de viento que podría atrapar a una unidad en Palo Escopeta y exponerla al fuego.

