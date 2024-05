Belinda cancela dueto con Marca Registrada tras burlas del vocalista

Belinda se encuentra en su momento más belicón, ya que últimamente se ha enfocado en los corridos tumbados con su álbum más reciente. Incluso ha estado colaborando con varios artistas del género, como Natanael Cano, con quien lanzó “300 Noches”. Sin embargo, se ha revelado que tenía planeado un dueto con Marca Registrada que ya no se llevará a cabo. Aparentemente, por una serie de burlas que realizó el vocalista de la agrupación hacia ella.

Fidel Oswaldo Castro, vocalista de la banda, compartió una foto de Belinda hace más de dos meses, anunciando que pronto lanzarían un tema juntos. Aunque habían grabado la canción, posteriormente reveló que la cantante había cancelado el dueto. Incluso bromeó con titularla “La Huérfana”, ya que al parecer Kenia Os también se negó a grabar con ellos.

“¿Será el destino? Esta rola se va sola en el álbum. Le pondremos La Huérfana ja, ja. Ni Beli ni Kenini… Se va ir con la Marca Registrada nada más”, escribió Fidel.

¿Por qué se canceló la colaboración?

Los usuarios encontraron un video donde Fidel es entrevistado y se burla de la intérprete de “Cactus” por su relación con Christian Nodal. El entrevistador menciona que ve que Oswaldo no tiene tantos tatuajes, pero que escuchó que haría una colaboración con la también actriz y le advierte que no vaya a terminar tatuándose como su ex, Nodal.

Ante esto, el cantante respondió que sería muy difícil que eso sucediera y además aseguró que no tiene dinero para andar repartiendo, haciendo referencia a los señalamientos que el intérprete de “Botella tras botella” realizó contra su ex tras terminar su relación, donde la acusó de ser interesada.

“No pues ya me puse el primero, yo pienso que de ahí para el real ya está canijo. Pero no, nosotros estamos ahí anti tatuajes de ojos y no tenemos dinero para andar repartiendo”, dijo Fidel.

Aunque esto no ha sido confirmado, algunos creen que esta entrevista podría haber sido el detonante para que la artista no quisiera trabajar con Marca Registrada. Algunos han criticado a Fidel Castro por sus comentarios, considerándolos una falta de respeto. Sin embargo, hay quienes le advierten que aún está a tiempo para no terminar mal como los ex de Belinda.