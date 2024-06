Belinda se esconde en cajuela para no hablar de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Belinda se escondió en la cajuela de su camioneta para evitar ser cuestionada sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Resulta que la cantante estaba citada en un evento a las 8:00 de la mañana aproximadamente, pero llegó dos horas después, donde la prensa la estaba esperando.

Su equipo de trabajo ejecutó todo un plan para evitar a los medios de comunicación, y el momento quedó grabado en cámaras. En el video se ve al vehículo alineando la parte trasera con el portón del recinto. Aunque no se tiene mucha información, se dice que su presencia en el lugar, ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México, se debió a la presentación de una nueva aplicación con inteligencia artificial (IA).

Al descender, fue escoltada por sus guaruras y entró rápidamente. Además, usó la misma técnica para salir del lugar y evitar a la prensa. En los videos que circulan en las redes se ve a una gran cantidad de reporteros acumulándose.

Esto, por supuesto, generó descontento entre algunas personas que la acusaron de despreciar a la prensa, mientras que otros consideraron natural su reacción, ya que consideraron que es un tema que no le compete a ella y tiene toda la libertad de no dar una entrevista si no quiere.

“Sabe que le van a preguntar por el escándalo de la semana… y no creo que le interese dar una opinión de esa relación… para eso está Cazzu”, “Lo hace cuando sabe que van a preguntar por cosas que a ella ya no le incumben y está en todo su derecho”, “Si le van a estar preguntando del ex chacal y no de sus proyectos, está en todo su derecho de rechazar a la prensa mexicana”, comentaron algunas personas.

Algunos consideran que la relación entre su exprometido y la hija de Pepe Aguilar ya la veía venir, pues se dice que sentía muchos celos de la menor de la dinastía Aguilar cuando aún era novia del intérprete de “Botella tras botella”.