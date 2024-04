Bellakath niega haber insultado a Wendy Guevara por concierto con Madonna

Bellakath ha sido objeto de críticas tras supuestamente realizar un comentario transfóbico hacia Wendy Guevara, por subir al escenario con Madonna el pasado 23 de abril en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Muchos usuarios de redes sociales criticaron hacia la reguetonera, acusándola de tener envidia hacia la influencer por haber sido invitada al espectáculo de la famosa cantante, en lugar de ella. La polémica inició cuando una captura de pantalla de un supuesto comentario de la intérprete de “Gatita” circuló en redes sociales.

¿Alguien alcanzó a ver la publi que no sea a través de un screen? pic.twitter.com/1U9dK426x9

Ante esta situación, no solo los seguidores de Wendy salieron en su defensa, sino también Yeri Mua, otra influencer con la que Bellakath ha tenido problemas en el pasado.

“Pin… reinota la Wendy Guevara con Madonna y que se ataquen las reinas, pero de su colonia (…), Con la Wendy no te metas, estúpi… rancia”, escribió Yeri Mua en apoyo a Wendy.

Ante las críticas, la cantante tuvo que salir a desmentir el supuesto comentario y defenderse, asegurando que no tiene nada en contra de la ganadora de “La Casa de los Famosos” y mucho menos es transfóbica, ya que siempre ha sido respetuosa con la comunidad LGBT.

Te puede interesar leer: ¡Y soporten! Wendy Guevara sube al escenario con Madonna

“Dejen de editar tweets, con la única odiosa con delirios que me tiro ya saben quien es. Neta vamos a dar con los responsables de hacer ese tipo de montajes de cosas que NO dije y la van a pagar caro. Invéntense otra cosa x2, soy la única artista que en cada show a cualquier lugar que voy, llevo su bandera (LGBT) con mucho respeto y cariño y se sabe. Bloqueando gente pendeja, y desbloqueo NO HAY! Ahora se van a tener que disculpar cabronas, por dudar de mí”, comentó.