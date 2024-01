Bellakath responde a críticas de Danna Paola sobre el reguetón

Bellakat respondió a las críticas que Danna Paola hizo recientemente sobre el reguetón, donde expresó su preocupación por las letras intensas y denigrantes hacia las mujeres en algunas canciones.

“Últimamente están sucediendo cosas muy intensas con ciertas letras que están pasadas. Como que ya no está chistoso. Al final, yo no voy a decir que si este artista, porque yo no soy nadie para decir si esto está bien o esto está mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y denigrar a una mujer”, expresó Danna.

También se le preguntó a la “Princesa del Pop Latino” su opinión acerca de las declaraciones de Danni Flow respecto a las feministas y el caso de abuso de Nath Campos. En respuesta, la cantante expresó su desacuerdo con los comentarios del intérprete de “Martillazo”, calificándolos como una falta de respeto. Además, subrayó que no está de acuerdo con insultar a sus amigas ni a ninguna mujer en el mundo.

“Es como ‘brother, con todo respeto, vienes de una mujer, tienes mamá, ¿no?’. Por supuesto que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto. no estoy de acuerdo con que insulten a mis amigas ni a ninguna mujer en este mundo”, dijo.

Sobre este tema precisamente, Bellakat fue cuestionada acerca de las declaraciones del reguetonero oriundo de Guanajuato, con quien colaboró en el tema “Reggaeton Shampagne”, así como de la intérprete de “Oye Pablo”. Ante esto, respondió que está enfocada en sus propios proyectos y no ha tenido tiempo para involucrarse en chismes. Aunque mencionó haber visto algunos videos, evadió la pregunta sobre Dani Flow.

“Ahorita estoy bien enfocada en mis cosas, no he tenido tiempo de meterme en chismes, he visto uno que otro video, pero habría yo que ver el podcast completo para poder opinar sobre el tema. Yo apoyo mucho a las mujeres, eso lo han visto todos en mis canciones, hago que se empoderen, pero también apoyo a mi compañero”.

Subrayó que siempre ha respaldado a las mujeres, promoviendo el empoderamiento femenino en sus canciones. Respecto a Danna, no tomó a mal sus comentarios y, por el contrario, mencionó que ella nunca criticó su trabajo. También expresó la admiración que le tiene desde su infancia y sugirió la posibilidad de colaborar juntas en el futuro.