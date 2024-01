Jason Momoa aclara por qué vive en la calle tras su divorcio

Jason Momoa, conocido por su papel de Aquaman en el Universo Cinematográfico de DC, aclaró recientemente que vive en una casa rodante tras su divorcio con Lisa Bonet.

En una entrevista con Kevin Frazier de Entertainment Tonight, el actor alarmó a sus fans al revelar que actualmente no posee una casa propia para vivir.

“Hermano, ni siquiera tengo una casa en este momento, vivo en la carretera”, dijo en la entrevista. “Siempre estoy en estos lugares raros”.

No obstante, frente a los rumores y especulaciones que comenzaron a surgir, Momoa aclaró que no está en quiebra, no se debe a problemas con su exesposa y no es una persona sin hogar. Aunque admitió que vive en su auto, precisó que se trata de una casa rodante que adquirió recientemente.

“Simplemente no tengo casa. No soy una persona sin hogar”, dijo.

La razón principal detrás de esta elección, según explicó, es su participación en varios proyectos, incluyendo un documental titulado “On the Roam”. En este documental, el actor viaja por Estados Unidos visitando artesanos, el cual está programado para estrenarse el 18 de enero en HBO Max.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de adquirir una propiedad muy pronto, ya que es un sueño que ha tenido durante mucho tiempo. Aunque, por el momento, se siente como aventurándose en su viaje por el país, compartiendo experiencias con miles de personas mientras está inmerso en el rodaje de su proyecto.

“Nunca he comprado una casa todavía, así que estoy emocionado de hacerlo algún día”. “Me encanta la idea de estar con la gente común y corriente y hacer mi oficio, que es filmar, y luego mostrarles. Y así, pienso en hacer eso durante tanto tiempo, tengo que tener curiosidad al respecto”, comentó.

Momoa y Bonet se divorciaron en enero de 2023 después de 17 años de matrimonio. Tienen dos hijos juntos, Lola y Nakoa-Wolf.