Miles de litros de agua potable desperdiciados en La Paz

Aproximadamente, miles de litros de agua potable fueron desperdiciados debido a una fuga en una de las tuberías en la colonia La Rinconada dentro de un arroyo, en la ciudad de La Paz. Según los vecinos, el derrame inició desde muy temprano alrededor de las 6:00 hrs el sábado 13 de enero del 2024, la cual permaneció brotando hasta el medio día. Uno de los residentes, David, fue testigo de cómo empezó a fluir y comentó que no es la primera vez que sucede.

Agregó que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz había reparado la fuga anterior, según sus palabras, los trabajos de reparación en la calle Sonora reabrieron la filtración de agua potable.

Por su parte y de manera anónima un ciudadano señaló que el mal uso de tanta agua potable es lamentable, ya que al ser una entidad árida y carente de tan valioso recurso repercute enormemente en la ciudad y sus ciudadanos.

“Pienso que está mal, obviamente el que se esté desperdiciando agua potable en una ciudad donde carecemos de este líquido no está bien. Hay muchas colonias donde sufren por no tener el agua y se está de esta manera desperdiciando aquí en el arroyo. No sé dónde están las personas que se encargan de esto para detener este flujo de agua que seguramente sería muy útil en otras partes de aquí de la ciudad”.