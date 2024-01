Paceños usan banquetas y parques de La Paz como tiraderos clandestinos

En el municipio de La Paz, la ciudadanía ha adoptado la costumbre de depositar residuos maderables y basura doméstica en las banquetas y parques. Este comportamiento se originó durante el huracán Norma en octubre de 2023, cuando las autoridades indicaron temporalmente realizar esta acción. Sin embargo, lo que inicialmente era una orden momentánea se ha convertido ahora en un problema persistente, según señaló el director general de Servicios Públicos Municipales, Daniel Cabral Ramírez.

Este hábito ha llevado a que la vía pública se utilice como tiraderos clandestinos, generando una situación preocupante para la limpieza y el orden en la ciudad.

Invitó a la ciudadanía a que si desean desechar residuos maderables pueden hacerlo en el Ecoparque de 9:00 hrs a 17:00 hrs, el cual está ubicado en el boulevard Pino Pallas y carretera Transpeninsular al norte.

“Si van a realizar trabajos de poda o de limpieza en sus viviendas, este tipo de residuos no deben llevarlos a parques públicos o espacios públicos, estos se tienen que destinar de acuerdo a su composición en el Ecoparque. Lo recibimos con gusto mientras no sea palma o hierba y si no el destino final es el relleno sanitario”.