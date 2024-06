Beryl ya es un huracán categoría 4 “extremadamente peligroso”

Beryl se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica 2024 y se fortaleció en categoría 4 “extremadamente peligrosa”, mientras amenazaba el sureste del Caribe, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, Beryl ha alcanzado una potencia considerable, lo que lo clasifica como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

El NHC advirtió que la tormenta se dirigirá hacia las islas de Barlovento, trayendo consigo vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas a partir del lunes temprano.

Las autoridades locales, que incluyen a San Vicente, Santa Lucía y Granada, han emitido alertas de huracán y están en proceso de implementar planes de evacuación y medidas de emergencia.

Hurricane #BERYL at 1500 UTC near 10.7N 54.9W, with clearing eye in #GOES vis imagery. TAFB initial estimate of seas 12 ft and greater outlined in blue contour, with red X showing likely location of max seas to 34 ft. #marinewx pic.twitter.com/QSmS6yeLs5

— NHC_TAFB (@NHC_TAFB) June 30, 2024