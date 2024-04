Blink-182 cancela todos sus conciertos en México, ¡ya no se presentarán!

Blink-182 ha confirmado la cancelación definitiva de sus conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, programados para hoy 5 y mañana 6 de abril. Aparentemente, la decisión se debe a los problemas de salud que enfrenta Mark Hoppus, quien padece bronquitis.

La agrupación ya había cancelado su presentación el pasado 3 de abril por el mismo motivo. Sin embargo, según los músicos, a pesar de los esfuerzos de Hoppus por recuperarse y ofrecer los shows prometidos, su estado de salud se lo impidió.

El reembolso de las entradas adquiridas en línea se hará de manera automática. Para aquellos que compraron sus boletos en la taquilla o centros Ticketmaster, el proceso de reembolso comenzará a partir del próximo 8 de abril.

No obstante, sus seguidores no están nada contentos, ya que no es la primera vez que cancelan conciertos en el país, lo que ha provocado que la mayoría exprese su decepción al sentir que la banda nunca tuvo la intención de presentarse en tierras aztecas. Además, algunos están molestos por la cancelación abrupta y sin previo aviso.

Aún así, también hay quienes comprenden la situación y desean una pronta recuperación a Hoppus, mientras le piden que regresen pronto. Se prevé que Blink-182 salga de México este viernes.