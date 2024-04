Arranca macrorregional de voleibol de playa de los Nacionales CONADE 2024

Comenzó la etapa macrorregional del voleibol de playa rumbo a los Nacionales CONADE 2024. Cerca de 300 atletas están en La Paz para enfrentarse entre sí, representando a las entidades de Baja California, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

Hasta el momento los partidos a disputarse son: en varonil menor, Baja California Sur vs Durango, San Luis Potosí vs Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, Sonora vs Zacatecas. En femenil menor, Durango vs Coahuila, Baja California Sur vs Sonora y Tamaulipas vs Zacatecas.

Para la varonil mayor, Coahuila se medirá ante Zacatecas, Baja California vs Sonora, y Chihuahua vs Baja California Sur. Por su parte, la femenil mayor Chihuahua vs Durango, Tamaulipas vs San Luis Potosí, Baja California Sur vs Baja California.

La jornada 1 finaliza a las 20:00 horas, por lo que en ese momento se tendrá conocimiento de quiénes son los primeros estados con mayor posibilidad de pelear un boleto en la final a los Nacionales CONADE.

