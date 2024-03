Cruceristas se ven afectados por protesta en CETMAR 31

El pasado 8 de marzo, padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 31 en Cabo San Lucas se manifestaron en la marina cerrando el acceso principal del muelle, donde miles de cruceristas llegan para visitar el destino turístico. Protestaron por la falta de respuesta a sus peticiones para evitar el cierre del turno vespertino.

El cierre generó molestias entre los turistas. La línea naviera Norwegian Cruise Line expresó preocupación por incidentes que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y afectan la imagen del destino, explicó en una entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, el presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, Arturo Musi Ganem.

“La verdad fue un hecho muy desafortunado que vino afectar a toda la industria de cruceros, porque no nada más fue a la línea naviera que arribó en ese momento, que era Norwegian Cruise Line. Si no que ellos comentaron que la situación salió en diversas revistas turísticas y todas las navieras se enteraron de que había visto un bloqueo, esto provocando el arribo de un barco. No tienes la idea de la gran cantidad de navieras que nos hablaron para saber si esto va a seguir pasando o qué seguridad tienen los cruceros de seguir llegando”.