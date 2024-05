La tormenta perfecta, bloqueos están acabando el destino: Hoteleros de Los Cabos

Factores como la reducción en las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como problemas relacionados con equipos de las aerolíneas Boeing y Airbus, contribuyeron a mermar la llegada de turistas al destino de Los Cabos durante los primeros tres meses del 2024.

Sumado a estos problemas, recientemente los bloqueos realizados por transportadoras turísticas, gremios de taxis y maestros han puesto en jaque a toda la ciudad, principalmente a turistas que nos visitan.

Ante esto CPS Noticias y Tribuna de México preguntó al presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, si era necesario que el gobierno del estado interviniera en este tema, a lo que el representante hotelero respondió que él no cuenta con una opinión sobre que hace o deja de hacer la administración estatal.

Durante el Consejo Consultivo del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, se reveló que durante el primer trimestre del año la terminal aérea experimentó una disminución del 1.7% en el número de pasajeros que arribaron, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Salicrup explicó que según el 78% de los ingresos del estado son generados por la industria turística de Los Cabos. De continuar con los bloqueos en hoteles y vialidades, estaban creando la tormenta perfecta para terminar con el destino.

“Yo en realidad no te puedo dar una opinión de lo que está haciendo o dejando de hacer el gobierno del estado. Lo que yo siempre he comentado y que lo envió como un mensaje a toda la población. No se nos olvide que el 78% de los ingresos del estado completo, dependen de la actividad turística de Los Cabos. No es el turismo en todo el estado; es de aquí. Si se quieren acabar el destino están haciendo la tormenta perfecta para que eso suceda”.