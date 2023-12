Botes de basura, destino cruel para las mascotas en Los Cabos

En el municipio de Los Cabos, la problemática de las mascotas en situación de calle persiste a pesar de las campañas de esterilización llevadas a cabo por las autoridades municipales. Aunque se han implementado esfuerzos para controlar la proliferación de perros y gatos en las vialidades, la dirección de Servicios Públicos informa que estas medidas no han sido suficientes.

En días recientes, el personal de recolección y limpieza ha descubierto mascotas abandonadas en botes de basura, bolsas y terrenos baldíos. En una entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México, Leonel Leyva Luna, titular de la dirección municipal de servicios públicos, expresó su preocupación ante estos actos inhumanos, destacando que los hallazgos de animales abandonados han ido en aumento.

Según lo mencionado por Leonel Leyva Luna, la lamentable práctica de abandonar y desechar mascotas ha experimentado un preocupante incremento. Se han recibido varios informes en los que el personal de recolección de basura se ha encontrado con bolsas en movimiento o, al levantar ramas, descubre animales en estado de descomposición.

El titular de la dirección de servicios públicos compartió su pesar ante esta situación, especialmente porque él mismo es dueño de una mascota, y enfrentar este tipo de actos resulta doloroso.

El director de servicios públicos hace un llamado urgente a la ciudadanía para que asuman la responsabilidad de ser dueños responsables de sus mascotas. Además, insta a considerar la posibilidad de buscar métodos apropiados, como el entierro en sus propias propiedades, en caso de que sus mascotas fallezcan.

“Es muy fácil el que la ciudadanía diga este animal, ya no me sirve, lo desecho o me deshago de él, en una bolsa, en un terreno o la misma calle, muchos ciudadanos dicen ese animal no es mío, pero bueno, para eso no estamos, nosotros estamos para decirles que hagamos conciencia y que se hagan responsables de sus mascotas, ya que muchas de las veces no tienen que ser arrojados a la vialidad o algún terreno baldío.

Es mejor que los lleven al destino final de la basura o que les hagan un espacio, una pequeña excavación en su casa, para que los puedan enterrar en su propiedad”.