Pati Chapoy desata polémica al pedir no salir de vacaciones para “salvar a México”

Pati Chapoy generó controversia en su más reciente tuit, donde aseguró que del 31 de mayo al 2 de junio de 2024, habría un supuesto puente que sería “una estrategia para evitar que la clase media participe en las elecciones”. Ante esto, varios usuarios se han mofado de la comunicadora con dicha afirmación y no han parado de criticarla en redes sociales.

Y es que además, en su mensaje, hizo un llamado para que las personas no salgan de vacaciones ni realicen eventos como bodas, 15 años, bautizos, entre otros, el 2 de junio, calificándolo como el día de “salvar a México”.

“Hay qué hacer hincapié qué él 2 de junio no salgan de vacaciones, no haya bodas, 15 años, bautizos, 3 años, etc. es él día de salvar a México”, publicó.