Boxeadora sudcaliforniana pide ayuda para costear su primera pelea profesional

Rocío Sánchez Camargo es una boxeadora amateur que está haciendo su transición a la etapa profesional en el deporte de los puños, desafortunadamente como muchos otros atletas se topa con el impedimento económico, el cual puede truncar su posibilidad de trascender.

Camargo afirma que su sueño es llegar a lo más alto en un deporte donde casi no figuran deportistas femeninas y se ha estigmatizado como un deporte varonil, por lo que durante su etapa profesional, le gustaría seguir posicionado a las mujeres y a Baja California Sur en lo más alto.

Su debut está planeado para una función de boxeo el próximo 6 de junio, donde con sus guantes pasará a la etapa profesional dejando a un lado las cerca de 15 contiendas que sostuvo como pugilista principiante y espera forjar una carrera llena de éxitos de la mano de su entrenador.

Relató sus orígenes en el deporte de los puños, lo cuales se remontan a casi una década atrás, donde viendo y escuchando sobre el boxeo fue se inclinó a este deporte en el cual ya ha conseguido algunos títulos importantes.

“Decidí dedicarme al boxeo, porque, pues desde chiquita era lo que me llamaba mucho la atención empecé como a los 10 años, uno de los que considero mis mayores éxitos fue subcampeón, en el Festival Olímpico en el año 2019, hecho que me motivo para creer en mí y salir más adelante; me gustaría llegar a pelear por un campeonato también me gustaría mucho promover más el boxeo femenil”.

Para costear sus entrenamientos, equipamiento necesario para sus rutinas y sparring, así como otros gastos, no cuenta con patrocinadores al ser debutante en el profesionalismo, por lo que invita a la ciudadanía a quienes gusten ayudarle con cualquier donativo, este es bienvenido.

“Que me apoyen con lo que guste, no estoy pidiendo cantidad exacta con lo que gusten apoyarme para poder sacar los gastos de mi pelea ya que soy debutante y no tengo empresa que me firme pues como ya dije no estoy buscando una cantidad exacta con lo que gusten apoyar de corazón, creo que sería muy bueno”.