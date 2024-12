Cabildo de La Paz rechaza el presupuesto de egresos 2025

El Cabildo de La Paz rechazó este viernes el presupuesto de egresos 2025 para el municipio. En sesión extraordinaria, se llevó a cabo la votación del documento, con un resultado de nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Durante la discusión, el décimo regidor, Jorge Altamirano Ramírez, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó que la iniciativa de presupuesto no fue entregada a tiempo al Cabildo.

Además, indicó que las reasignaciones de recursos planteadas en el documento no fueron suficientemente explicadas a los integrantes del Cabildo.

En la misma línea, el noveno regidor, Javier Bustos Alvarado, del Partido Acción Nacional (PAN), apuntó que las dudas no fueron resueltas.

Destacó que, si bien hubo mesas de trabajo con el tesorero municipal, en estas no participó la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero.

“En ese momento, secretario, tuve a bien hacerte una petición formal para que tuviéramos una reunión de trabajo con nuestra presidenta justamente porque había temas en ese momento que no encontrábamos una respuesta a algunas inquietudes […] Sin embargo, yo creo que no nos alcanzó el tiempo por un tema de agenda y considero que aún en lo particular tengo muchas dudas con el tema del presupuesto”, mencionó Bustos Alvarado.