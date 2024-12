Más de 800 mil pesos robados al OOMSAPAS La Paz: Milena Quiroga

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, reveló que el monto robado al Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) supera los 800 mil pesos. El dinero fue sustraído durante un violento asalto ocurrido el pasado 3 de diciembre en las oficinas recaudadoras. Hasta el momento solo se ha recuperado una parte de lo robado.

Sobre el destino del dinero recuperado, Quiroga Romero expresó que espera que este sea reintegrado al organismo. Sin embargo, precisó que desconoce de qué manera realizará dicha operación la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Me imagino que sí. La verdad es que el proceso exactamente no me lo sé, pero me imagino que la procuraduría tiene ahí su procedimiento y nosotros estamos al tanto”, mencionó.