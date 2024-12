Gobernador pide evitar ‘mano ajena’ en el uso de los nuevos cobros a turistas en Los Cabos

Con el aumento al cobro del Derecho al Saneamiento Ambiental, destinado a financiar mejoras en la infraestructura de Los Cabos, empresarios del municipio pidieron a las autoridades locales crear una Unidad Licitadora. Esta medida busca garantizar mayor claridad y transparencia en el uso de los recursos recaudados.

Al respecto, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos preguntaron al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, sobre la participación del sector privado en este proceso. El mandatario resaltó la importancia de mantener un diálogo abierto para evitar cualquier posible desvío de recursos y garantizar que el manejo de este fondo sea completamente transparente.

“Que se pongan de acuerdo con el Ayuntamiento, es lo mejor que podemos hacer a través del diálogo. Que todos los sectores estén representados, y que el recurso que se recaude de los impuestos se aplique correctamente en el desarrollo de Los Cabos. ¡Que no haya mano ajena! Que el dinero no se vaya para otras partes; de desvíos, para no decir que no se lo robe nadie”.