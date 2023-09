Advierten usuarios del transporte: “pagaremos más si nos garantizan la calidad del servicio y unidades”

Varios usuarios del transporte público se muestran inconformes con las nuevas tarifas que se implementarán en próximos días después de que se aprobara el incremento en Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, algunos desconocen del tema, pero se mostraron preocupados, ya que afectará a su economía porque diariamente utilizan el servicio.

“Sí se me hace mucho lo que van a cobrar, es demasiado, ¿comó pues? De pérdida al discapacitado unos 2 pesos que le hubieran subido nada más. Está bien, que les pongan aire acondicionado. Yo estoy de acuerdo, pero como dice la gente, que sean unidades nuevas, pero a mí se me hace mucho, tienen que considerar a los estudiantes, además, se me hace bastante”.