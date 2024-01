Calles de la Ampliación Márquez de León parecen vertedero

En la colonia Ampliación Márquez de León, en La Paz, los vecinos denunciaron que las calles son usadas como vertederos. Personas ajenas a la zona colocan basura afuera de sus viviendas. Entre los desechos se encuentran neumáticos, cartones y plásticos. Los colonos en un principio habían colocado ramas ramas en ese punto para después deshacerse de ellas, pero en ese periodo otras personas aprovechan para tirar su basura.

De acuerdo a los testimonios de María, una de las afectadas, en la vialidad Arroyo Profundo entre Calle 1 y Arroyo Las Pachitas existe este problema que se originó cuando su vecino de enfrente empezó a podar su árbol para que presuntos maleantes no lo utilizarán como escondite. Con el tiempo más personas llegaron a tirar más residuos domésticos y hasta material de construcción en esa zona.

“Me imagino que la han de llevar más allá, pero por no irse para allá la depositan ahí. Incluso aquí a mí me han dejado en ocasiones basura pero yo las recojo para que se la lleve el recolector de la basura. Esta última vez me dejaron esa llanta, pero ya alguien la recogió para allá. Yo no fui pero esa es una llanta nada más, de todos modos puede venir alguien a cometer una fechoría”.