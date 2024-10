Caminante japonés llega a Baja California Sur a pie en su camino a Argentina

Atsushi Yao es un viajero japonés que partió en junio de 2023 desde Alaska con destino a Argentina.

En su camino, este 2 de octubre de 2024 llegó al municipio de Comondú, Baja California Sur.

La intención del aventurero nipón, es continuar avanzando a pie desde Ciudad Constitución por la carretera transpeninsular, para llegar a La Paz y tomar un ferry con rumbo al puerto de Mazatlán, Sinaloa, continuando con su intrépido recorrido que tiene como destino el país de Argentina.

En tierras comundeñas, el joven oriental tomó un descanso. Atsushi no habla ni pizca de español, y su inglés básico apenas y le alcanza para comunicarse con la gente que le ha ofrecido su apoyo para que culmine con su viaje en Sudamérica.

Junto a él lleva un triciclo tubular de lámina adaptado con tablas de madera donde guarda cobijas, su maleta con ropa y algunos artículos personales. También carga con agua embotellada, medicamento, accesorios para cubrirse del sol y alimentos resguardados en una mochila que han sido donados por los habitantes sudcalifornianos que se han enterado de su situación.

“Walking around the world from Alaska to Argentina”, (Caminando por el mundo desde Alaska hasta Argentina), se lee en la frase escrita por el mismo en la superficie frontal de su improvisado remolque. A pesar de que se desconoce qué lo motivó a emprender el kilométrico viaje, los habitantes de Comondú se mostraron solidarios con su causa, alentándolo a tomar fuerzas para retomar su caminata.

A través de sus redes sociales, el aventurero ha documentado en fotografías y clips de video sus largas caminatas alrededor del mundo.

Bajo todo tipo de clima y conociendo muchas culturas, Atsushi ha conocido varias regiones llevando la bandera de Japón sujetada en su triciclo como su símbolo particular.

En sus cuentas oficiales, el caminante hizo su más reciente publicación el pasado 15 de septiembre. Según sus palabras, se mantendrá firme en su deseo a pesar de las adversidades en su camino, hasta lograr llegar al destino que se propuso desde que emprendió su viaje.

“Comencé a caminar el 11 de junio de 2023, y llevo más de 10,000 kilómetros recorridos. Es difícil simplemente seguir caminando, ya que a veces siento que no quiero caminar debido a mis cambios de humor, pero en momentos como esos, trato de mantenerme motivado pensando en que comer en el próximo pueblo y que hacer conmigo mismo. Será un viaje lleno de alegría y lucha, pero planeo pasar el resto de mi juventud tirando del carro y caminando hasta mi destino final, Argentina. ¿Por qué haría eso? Porque este es mi sueño ahora mismo.”

Se prevé que Atsushi llegue a la capital del estado en los próximos días, para abordar una embarcación en el puerto de Pichilingue y navegar hasta tierras sinaloenses. A pesar de las dificultades de comunicación con las personas que llegan a topárselo caminando, el oriental ha sabido ingeniárselas para abastecerse de lo necesario y seguir dando pasos por la autopista que conecta a Baja California Sur para cumplir con su meta en territorio argentino.

