Gobernador de BCS confirma localización de cuerpos de policías desaparecidos en Comondú

En entrevista telefónica con un medio de comunicación local, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, confirmó que fueron localizados los cuerpos de los dos policías estatales desaparecidos en Comondú. El mandatario estatal no reveló detalles del caso, y señaló que será el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) , Daniel de la Rosa Anaya, quien se encargue de brindar el informe completo.

“Voy a pedirle al procurador para que él dé una información más precisa. Ya se encontraron los cuerpos de los compañeros y por supuesto que no quede impune […] Yo me reuní ahora que estuve en Comondú hace unos días con los familiares y les mantengo la palabra de que no quede impune, como no debiera quedar ninguno”, indicó