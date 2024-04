Canasta básica alcanza los $937.95 en BCS; esto opina CANIRAC

La canasta básica es un aspecto crucial para todos los ciudadanos al momento de realizar sus compras semanales o mensuales de alimentos. En Baja California Sur, su costo alcanza los 937.95 pesos, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Al respecto, Lorena Hinojosa, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación La Paz, comentó que ha visto un aumento de hasta el 200% de los precios en supermercados.

“Es un hecho real que hemos tenido aumentos, no del 10% ni del 15%, aumentos hasta del 100-200 por ciento en los alimentos básicos de la canasta básica. No me voy a ir tan lejos a decir que hace cinco años o cuatro años, una cartera de huevo hace seis meses nos costaba 60 pesos y hoy nos está costando 85-90 pesos dependiendo donde la compremos”.