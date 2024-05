Candidata de MC denuncia a aspirante a regidor por violencia política de género

Elva Soto, candidata al distrito local 3 por Movimiento Ciudadano, denunció que ha sido víctima de violencia política de género por parte de un compañero de su partido. La también delegada de Mujeres en Movimiento del partido acusó al candidato a primer regidor de La Paz de ejercer violencia en su contra.

De acuerdo con la candidata, esto ha repercutido en su campaña electoral. Según dijo, no ha sido invitada a los eventos del candidato a presidente municipal de La Paz, Diego Camacho Hale, y no ha recibido el respaldo de su equipo. Incluso ha sido excluida de los recorridos hechos por el distrito 3.

“Esta violencia viene del regidor 1, que desde hace un año yo lo tengo reportado por temas de violencia, porque él estuvo dando nombramientos a mujer en el municipio, usurpando mi espacio. He sido respetuosa porque tengo oficio político, pero hoy día no, porque no puedo llegar yo diciendo que voy a representar a las mujeres ahí, que voy a representar a mi partido y dejarme invisibilizar y violentar”, declaró.