Candidaturas para delegaciones serán encabezadas por mujeres en Cabo San Lucas y La Ribera

En la pasada sesión de Cabildo, el alcalde de Los Cabos presentó las bases para la realización de la consulta ciudadana para elegir a los delegados de Cabo San Lucas, La Ribera, Miraflores y Santiago.

De acuerdo con el alcalde Christian Agúndez Gómez, el Tribunal Estatal Electoral instruyó que las candidaturas para las delegaciones de Cabo San Lucas y La Ribera deberán ser encabezadas por mujeres.

Convocatoria exclusiva para mujeres en los plebiscitos de las delegaciones municipales

Una de las propuestas mencionadas por Agúndez, para evitar comprometer los recursos de la administración en cada consulta ciudadana para la elección de delegados, es que el Cabildo proponga una terna de aspirantes. De este modo, sería el propio Cabildo quien seleccionaría al perfil más idóneo para ocupar el cargo, optimizando el proceso y reduciendo gastos.

“Por el Cabildo, creo que no están mala idea. Hay varias cosas dónde que sí tienen razón e incluso yo lo he comentado en alguna ocasiones. Llegas de una transición y alo primero que no encuentras son recursos en las arcas. Después de eso llegar a invertir cierto recurso para poder realizar estos previsitos; llegas en ceros y tienen razón los regidores, ¿Por qué mejor no invertir eso en un centro de desarrollo? O en cualquier obra”.