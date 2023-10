¡Preparen el ring! ‘Canelo’ Álvarez responde a McGregor; arman contienda en redes

Luego de que Conor McGregor, luchador de artes marciales, publicó un video en sus redes sociales de una pelea que sostuvo con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, las redes sociales se incendiaron provocando una contienda entre ambos deportistas.

Fue así que el tapatío no pudo evitar expresar su molestia ante el comentario del irlandés, pues además de que refirió al enfrentamiento del pasado 2013, misma que representó la primera derrota del boxeador mexicano, McGregor añadió un mensaje a dicho clip:

Ante ello, Saúl decidió responder a la publicación realizada a través de la plataforma de ‘X’, donde mencionó que para pelear con el extranjero, no requería de “mayor esfuerzo“:

I just need one hand with you and I don’t need to throw so many punches 🤣 https://t.co/Iq8GQ1nI3L

Pocos minutos después, McGregor volvió a publicar un mensaje en contra del mexicano, donde esta vez se refirió a él como un “pollo crudo”:

Saul you uncooked chicken, I’ll stomp the ligaments out of your knee joint. I don’t even need hands to end you, I’ll kick you raw pink, leave you looking like you were left out in the sun too long haha freckle arse. I will see you and we will see. Canelo is a cornflake, no sugar.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 17, 2023