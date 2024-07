¡Vecinos envenenados! Carpinterías en SJC emiten gases tóxicos y enferman a familias

A la mesa de redacción de CPS Noticias y Tribuna de México, una vecina denunció que dos empresas de carpintería emiten polvos y gases que están dañando su salud y la de su familia. Pide el apoyo de las autoridades para solucionar esta problemática, pese a haber acudido ya a instancias municipales.

En entrevista, Margarita Martínez Cruz, residente de la colonia Santa Rosa de San José del Cabo, expresó que las empresas no cuentan con los protocolos adecuados para su operación, y que los solventes y químicos que utilizan en sus actividades llegan a su casa, afectando la salud de su familia, principalmente la suya y la de un menor de 4 años que viven en su domicilio.

“Estas dos carpinterías, una me afecta por la parte de enfrente y otra por la parte de atrás, ninguna de las dos cuentan con algún protocolo, ambas fueron a mi domicilio tanto como Roberto, fue y dijo que iba a poner los extractores, que no tiene.

La señora Martínez Cruz señaló que contactó a la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Los Cabos. Según la denunciante, esta instancia instó a ambas empresas a respetar los protocolos en cuanto al manejo de sustancias o solventes.

“Primero, acudí a Medio Ambiente, nada más les han dicho que pongan sus protocolos, pero no han hecho nada ninguna de las dos empresas. Según de Roan dijeron que ya habían puesto sus protocolos, esos no son los protocolos, ¿dónde están los extractores hacia arriba del techo? No los tienen (…) tienen ventanas de rejilla, en dos tienen dos ventiladores como para sacar el calor de una cocina. La otra no tiene nada, ambas son de lámina”, indicó.