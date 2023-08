Nueva carretera en Los Cabos conectará al aeropuerto con La Ribera

El incremento en la tasa de motorización ha llevado a las autoridades a buscar nuevas rutas o ampliar las existentes para mejorar la movilidad en el municipio. La delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Baja California Sur anunció recientemente una licitación pública para ampliar la carretera que conecta el Aeropuerto Internacional de Los Cabos con la delegación de La Ribera. El proyecto incluye expandir los carriles de la vialidad federal de siete a 12 metros, permitiendo cuatro carriles en total. Además, se resaltó la mejora en las zonas de curvas para aumentar la seguridad de los conductores, según el director del Centro SICT en el estado, Antonio Gutiérrez de la Rosa.

De momento no se cuenta con un monto exacto de inversión para esta obra, la SICT señaló que primero trabajarán para contar con el proyecto ejecutivo, el cual les permitirá el próximo año poder solicitar el recurso necesario para la ejecución de la obra.

“El costo total de la obra no lo podemos saber hasta que no tengamos el proyecto ejecutivo. No tengo el dato exacto, pero calculamos que serían cerca de 40 kilómetros”.