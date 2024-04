¡Ya dio la vuelta al mundo! El caso de Karla Panini es traducido a varios idiomas

Después de que la historia de Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza llegara a oídos de los usuarios de habla inglesa, el chisme también ha sido traducido a varios idiomas.

Los mexicanos no han cesado en la cancelación hacia la exlavandera. Después de que Stephanie Soo, una youtuber coreana radicada en Estados Unidos, hablara sobre el tema y se volviera tendencia, los mexicanos se han encargado de difundir el caso en redes sociales en todo el mundo.

Y es que, aunque los comentarios en el video de Soo eran en su mayoría de latinos, esto llevó a que otros usuarios estadounidenses hablaran del caso, como la periodista neoyorquina Mona Kosar Abdi, quien utilizó su cuenta en TikTok para exponerlo. Sin embargo, no fue la única, ya que otras dos usuarias también se unieron y comenzaron a hablar del tema.

De esta manera, Alejandra Ortega, una tiktoker radicada en Arabia, narró el caso de Las Lavanderas en árabe, detallando la infidelidad de la comediante hacia su mejor amiga que padecía cáncer, no sin antes le advertirle a Panini que si era odiada en México, también lo sería en Medio Oriente.

Posteriormente, otra creadora de contenido, Kanis Díaz, se unió a la tendencia y contó la historia en portugués, para que las personas de Brasil y Portugal también se enteraran. Ambos videos se volvieron virales en la plataforma con más de 100 mil reproducciones, y otros usuarios han pedido que sea traducido a otros idiomas.

Asimismo, Liz Riojas, otra influencer con menos seguidores que las otras tres mencionadas anteriormente, tradujo el caso de esta infidelidad al italiano. Además, un joven llamado Joshi Puede lo hizo en maya, y Sonia Rico lo hizo en lenguaje de señas.

Sin embargo, Karla Panini ha expresado en sus historias de Instagram y publicaciones en redes sociales que no le interesa ser cancelada, ya que no depende de las redes sociales para vivir. No obstante, otros creen lo contrario, ya que ha dedicado bastante tiempo, videos y publicaciones para hablar sobre el tema.

Recientemente, compartió un video de respuesta que tradujo al coreano para que la usuaria en Estados Unidos que narró su caso entendiera su mensaje. Sin embargo, en lugar de tomarlo mal, Soo se burló de ella, aunque ha recibido el apoyo de mexicanos y latinos que están al tanto del tema.

Es importante mencionar que algunos usuarios están inconformes con que solo se cancele a Panini, cuando Américo Garza, el exesposo de Karla Luna, también fue partícipe de la infidelidad. Consideran que es injusto que solo se hable de ella, lo que ha llevado a muchos a considerar este acto de cancelación misógino.