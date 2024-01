Centro Comunitario de Vista Hermosa capacita a 630 personas en áreas de belleza, salud, educación y manualidades

l Centro de Desarrollo Comunitario de Vista Hermosa conmemoró su primer aniversario con la entrega de reconocimientos y certificaciones a los 630 beneficiarios y becarios que culminaron exitosamente sus cursos y talleres en áreas como reforzamiento educativo, belleza, salud, arte infantil y manualidades.

CPS Noticias y Tribuna de México entrevistaron a Fernanda Valenzuela Villegas, maestra del curso de manualidades con tejidos y bordados. Durante la entrevista, expresó su satisfacción al ver a sus alumnas realizadas con un reconocimiento tangible. Además, destacó los desafíos que enfrentó como responsable de este taller, señalando que en algunas ocasiones tuvo que poner dinero de su propio bolsillo para apoyar a las becarias.

“Me siento muy satisfecha porque además he tenido alumnas jovencitas adolescentes y eso es muy importante aunque yo soy una persona mayor, pero me gusta mucho que se acerquen las chicas a querer aprender lo que saben sus abuelas”.

Goretti Sustaita, fue una de las graduadas del curso de uñas acrílicas, quien resaltó la relevancia de iniciativas como esta, donde las mujeres se animan a salir de sus zonas de confort, aventurándose en nuevas experiencias y buscando mejorar sus condiciones de vida. Para Goretti, completar estos talleres no solo abre puertas, sino que también genera una sensación de bienestar personal.

“La verdad es que las maestras en el centro son muy buenas y pacientes. En mi caso, yo tomé el curso de principiantes y no sabía absolutamente nada y me aventuré, dije: “yo quiero aprender a hacerlo” y la verdad me lleve una muy bonita experiencia con un ambiente muy amigable, no hay presiones ni desesperos por aprender “

“Creo que es muy primordial, actualmente está tomando mucho poder el sentido de que aunque seamos madres solteras, tener más armas para defenderse y poner tu negocio. Aparte, tengo entendido que con la constancia tienes una herramienta más para que nos podamos acercar a obtener un recurso del Ayuntamiento para, precisamente, iniciar un negocio, pequeño quizás pero sería una entrada extra para las familias”.