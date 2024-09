El Real Madrid gana al Stuttgart en el bautizo europeo con gol de Mbappé y Endrick

El Real Madrid arrancó la defensa de la Champions con un triunfo 3-1 ante un valiente Stuttgart, frenado solo por un inmenso Thibaut Courtois, este martes en el Santiago Bernabéu, en el bautizo europeo con gol de Kylian Mbappé y Endrick con la legendaria camiseta blanca.

El nuevo ídolo madridista abrió el marcador en el 46, con Deniz Undav igualando en el 68. Finalmente un cabezazo de Antonio Rüdiger ante el equipo en el que se formó como futbolista dejó los tres puntos en la capital española (83) y el brasileño Endrick marcó en la última jugada (90+5).

