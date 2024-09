Diputados del PT celebran la aprobación de la reforma al Poder Judicial en BCS

Los representantes y diputados locales del Partido del Trabajo (PT), manifestaron su total apoyo a la aprobación de la reforma al Poder Judicial en Baja California Sur. Durante una rueda de prensa realizada este 17 de septiembre en su sede oficial de La Paz, dejaron en claro que para los miembros del PT es de suma importancia la validación de la reforma para garantizar un sistema judicial que esté a la altura del país y a las demandas del pueblo.

Así lo dio a conocer el diputado federal y Comisionado Político Nacional del PT en la entidad, Luis Armando Díaz, afirmando que no hubo nada más acertado que la comulgación de la reforma que determina que los magistrados y jueces sean electos democráticamente a través de un voto libre y secreto por parte de la sociedad.

“Hoy por hoy hemos sido muy claros nosotros en esa situación, el Partido del Trabajo en su declaración establece que desde hace 15 años que el poder judicial tendría que irse a elección popular. Esa es la única manera de como legitimar a un poder judicial, que lo decimos y sostenemos, está totalmente baleado, la corrupción permea, no hay una justicia pronta ni expedita, no hay ni siquiera la oportunidad de que alguien que no tiene recursos económicos gane un juicio, y eso está a la vista de todos.”