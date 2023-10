¡Y del América! ‘Checo’ Pérez, el piloto de F1 que quería ser futbolista

¡Por fin! El día tan esperado para muchos llegó, pues este domingo 29 de octubre se disputará el Gran Premio de México de la Fórmula 1 (F1), carrera que podrá verse en punto de las 14:00 horas.

Por ello, los ojos de todos los mexicanos se colocarán sobre Sergio ‘Checo’ Pérez, el aclamado piloto que, durante cada competencia, pone en alto el nombre de la República Mexicana, al posicionarse como el único de nuestro país en la ‘Gran Carpa’ de la actualidad.

Sin embargo, antes de la F1 y como todo niño, el tapatío estaba lleno de sueños e ilusiones que esperaba cumplir “cuando fuera grande”.

Cuando era pequeño, ‘Checo’ tenía una pasión más grande que el automovilismo: el futbol. Soñaba con convertirse en un jugador profesional del equipo que lo acompañó en su corazón desde el inicio de su afición por dicho deporte.

De hecho, contrario a lo que muchos pensarían al ser oriundo de Guadalajara, el corredor no es aficionado del ‘Rebaño Sagrado’, sino, de su acérrimo rival: las Águilas del América.

Pese a ello, poco a poco fue olvidándose de lograr su cometido cuando se dio cuenta de que su verdadero talento era tomar el volante y la velocidad sobre las pistas:

“Me veía jugando en el América, pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula Uno. Pensaba que en el futbol tenía futuro, pero rápido supe que no. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo”, comentó hace algunos años.