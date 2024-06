Checo Pérez largará 11º en el Gran Premio de España tras penalización

En una jornada marcada por las decisiones de los comisarios, Sergio Checo Pérez enfrentará un nuevo desafío en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. A pesar de haber clasificado inicialmente en la octava posición, una penalización de tres lugares lo relegará a largar desde el 11º puesto en la parrilla de salida. Esta sanción se deriva de un incidente ocurrido durante el Gran Premio de Canadá, donde Pérez retiró su monoplaza dañado de la pista, una acción que fue considerada incorrecta por los comisarios de la FIA.

Checo Pérez, quien ha tenido un inicio de temporada irregular con altibajos, ve en Barcelona una oportunidad para recuperar terreno y demostrar la fortaleza de su equipo, Red Bull. A pesar de los contratiempos recientes, el piloto mexicano mostró mejoría durante la clasificación en España, aunque las repercusiones de la sanción lo sitúan en una posición desafiante para la carrera del domingo.

En la pole position estará Lando Norris de McLaren, quien dominó la clasificación con una vuelta impresionante. Max Verstappen, compañero de equipo de Pérez en Red Bull, compartirá la primera fila desde la segunda posición, consolidando así la presencia de McLaren y Red Bull en los primeros lugares. George Hamilton, el legendario piloto de Mercedes, partirá desde la tercera posición, mostrando que la competencia en Barcelona promete ser intensa entre las principales escuderías.

El Gran Premio de España, una de las citas clásicas del calendario de la Fórmula 1, se llevará a cabo mañana a las siete de la mañana, hora del Centro de México. Los aficionados y seguidores de Checo Pérez esperan verlo superar las adversidades y escalar posiciones desde el arranque hasta la bandera a cuadros, en un circuito que ofrece oportunidades para los adelantamientos estratégicos.

Your grid for the 2024 Spanish Grand Prix! 🇪🇸 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/GDj15nshVh

— Formula 1 (@F1) June 22, 2024