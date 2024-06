“Checo” Pérez manda mensaje tras su renovación con Red Bull

Sergio “Checo” Pérez seguirá con Red Bull al menos hasta 2026, una noticia que ha llenado de alegría al piloto mexicano.

Pérez ha hecho pública su renovación por dos años más con el equipo austriaco, demostrando la confianza que la escudería tiene en él.

El nuevo contrato permitirá que Pérez continúe compitiendo junto a Max Verstappen, sumando trofeos carrera tras carrera y buscando destacarse al final de cada temporada.

Los aficionados del automovilismo y especialmente los seguidores de Pérez celebraron la noticia, esperando ver más momentos de gloria para el piloto tapatío y su equipo en los próximos años.

Luego de hacerse oficial su renovación, “Checo” Pérez compartió algunas palabras en sus redes sociales.

“Checo” se dijo estar feliz y agradeció a todos sus seguidores por apoyarlo durante toda su carrera.

“Hola chicos, ‘Checo’ aquí. Estoy muy feliz con la noticia. Obviamente significa mucho y quiero agradecer a todos los fans del mundo, que me siguen apoyando y que me siguen empujando hacia adelante y me mantienen en este viaje”.